Комитет ЗакСа поддержал проект о бесплатной юрпомощи для студентов без родителей

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга поддержал поправки в Закон Петербурга "О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге", сообщила пресс-служба парламента 22 сентября. Депутаты предлагают сделать бесплатной юрпомощь для школьников и студентов, осиротевших в период обучения.

Авторами законопроекта выступили Андрей Алескеров (СРЗП) и представители "Единой России" Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. По их задумке, право на бесплатную юридическую помощь стоит распространить на учеников школ, а также студентов колледжей и вузов в возрасте от 18 до 23 лет, которые в период обучения потеряли одного или обоих родителей. Законопроект был внесён в ЗакС в августе 2025 года.

Ранее похожие поправки были внесены в федеральный закон о бесплатной юрпомощи. Инициативу выдвинул петербургский ЗакС в 2023 году. Законопроект прошёл первое чтение в апреле 2025 года и был окончательно принят в июле того же года.

"Мы сами выступили с инициативой рассмотреть на федеральном уровне возможность получения бесплатной юридической помощи для детей, которые потеряли родителей в период обучения. Как ни странно, такого положения довольно долго не было в федеральном законодательстве. Государственная дума нас поддержала, и соответствующие изменения были внесены. Теперь нам предстоит решить эту задачу уже на уровне законодательства нашего города", – заявил председатель бюджетно-финансового комитета и автор инициативы Денис Четырбок.

Отметим, что сейчас правом получить бесплатную юридическую помощь в Петербурге обладают "дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Весной депутаты ЗакСа предложили включить в этот перечень многодетные семьи, в которых есть трое и более детей, и старший ребёнок младше 18 или 23 лет, если он учится по очной форме обучения. Законопроект прошёл первое чтение в конце мая.

Анастасия Луценко / Фото: Законодательное собрание Петербурга