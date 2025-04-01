Госдума поддержала проект ЗакСа о бесплатной юрпомощи студентам без родителей

Депутаты Государственной думы 1 апреля поддержали в первом чтении подготовленный петербургским Заксобранием проект о предоставлении бесплатной юридической помощи студентам, оставшимся во время обучения без родителей, сообщила пресс-служба ЗакСа. Инициативу поддержали все 390 депутатов, участвовавших в голосовании.

Представлять проект в Госдуме выпало депутату ЗакСа Денису Четырбоку. В своей речи он отметил, что сейчас законодательством предусмотрены дополнительные гарантии для детей-сирот и лиц без попечения родителей. Речь идет, в частности, о бесплатном проезде, социальных стипендиях, праве перехода с платного на бесплатное обучение и иных мерах поддержки. Парламентарий отметил, что оставшиеся без родителей студенты, в отличие от прочих категорий, лишены сейчас права на получение бесплатной юрпомощи.

— Мы предлагаем обеспечить студентов, потерявших обоих родителей, одного из родителей во время обучения, бесплатной юридической помощью, — заявил с парламентской трибуны Четырбок.

При подготовке проекта ЗакС запросил информацию в 89 регионах России о количестве потенциальных получателей подобной меры поддержки, продолжил депутат. Как выяснилось, речь здесь идет приблизительно о 3,5 тысячи человек. Источником финансирования, как ожидается, могут послужить уже существующие региональные бюджетные ассигнования на оказание бесплатной юридической помощи. В конце выступления Четырбок призвал депутатов поддержать проект и "восстановить справедливость".

Проект федеральной инициативы о бесплатной юрпомощи был одобрен Заксобранием в феврале 2023 года, внесение документа в Госдуму состоялось в сентябре. Инициативу несколько раз отправляли на доработку, пока наконец в сентябре 2024 года она не получила одобрения у заинтересованных ведомств. Во второй половине минувшего марта стало известно о том, что проект одобрил думский комитет по защите семьи и детства.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру