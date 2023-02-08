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Новости 10:35

ЗакС Петербурга обратится в Госдуму с предложением о юрпомощи для осиротевших студентов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга обратится в Госдуму с предложением о юрпомощи для осиротевших студентов

Законодательное собрание Петербурга направит законодательную инициативу о поддержке молодых людей, потерявших родителей во время обучения, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. Для них парламентарии попросят коллег из Государственной думы о бесплатной юридической помощи. Предложение одобрили на заседании 8 февраля. 

Депутаты Заксобрания хотят закрепить в законе гарантии, что учащиеся вузов и колледжей в возрасте от 18 до 23 лет смогут рассчитывать на помощь юристов в случаях, если их родители или опекуны погибнут. По задумке авторов обращения, специалисты помогают в вопросах вступления наследства.  

"За" предложение проголосовали 43 депутата. 

Сейчас бесплатную юридическую помощь могут получить сироты до 18 лет, а также дети-инвалиды, потерявшие родителей. 

Константин Леньков


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