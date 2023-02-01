Петербургский ЗакС поддержал в первом чтении инициативу об оказании юрпомощи осиротевшим студентам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 февраля в первом чтении одобрили законодательную инициативу о социальной поддержке лиц в возрасте от 18 до 23 лет, которые во время обучения потеряли родителей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Парламентарии хотят обеспечить их гарантированной юридической помощью. С таким предложением они намерены обратиться в Государственную думу.

Депутат Денис Четырбок отметил, что молодые люди могут не знать, как формально преодолеть тяжелый период. Например, вступить в наследство. Привести примерные данные, сколько людей нуждаются в подобной помощи, единоросс не смог, потому что по этому вопросу статистика не ведется.

Депутат Наталия Астахова при обсуждении инициативы предложила увеличить возраст не до 23 лет, а до окончания вуза, поскольку в некоторых учреждениях обучение занимает больше времени. Единоросс Четырбок объяснил, что при подготовке руководствовался существующими нормами, и увеличение срока требует дополнительной проработки.

Сейчас, согласно закону, право на бесплатную юридическую помощь могут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По мнению группы депутатов от "Единой России", подготовившей инициативу, отсутствие в Федеральном законе молодых людей, потерявших родителей, несправедливо, поскольку они сталкиваются не только с моральными, но и с финансовыми трудностями.

Инициативу в первом чтении поддержали 47 депутатов. Поправки ко второму чтению будут принимать до 3 февраля.

Константин Леньков