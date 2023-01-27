Заксобрание рассмотрит проект о предоставлении юридической поддержки осиротевшим студентам

Комитет ЗакСа по законодательству внес в повестку следующего пленарного заседания проект федеральной инициативы о предоставлении осиротевшим учащимся и студентам права на бесплатную юридическую помощь по вопросам наследства и образования, сообщила 27 января пресс-служба петербургского парламента.

Как полагают авторы инициативы, оставшиеся без родителей молодые люди в возрасте до 23 лет имеют смутное представление о своих правах и потому нуждаются в юридической помощи. В частности, депутаты говорят о существовании риска для осиротевших студентов "не получить положенное имущество вовремя и, как результат, вовсе остаться без него".

В действующем законодательстве правом на бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав обладают дети-инвалиды, дети-сироты и их представители.

Авторами инициативы выступили единороссы Валерий Гарнец, Елена Киселева, Марина Макарова, Вера Сергеева, Дениса Четырбока и Александр Ржаненков.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал городской закон о предоставлении отцам-одиночкам бесплатных консультаций по трудовым вопросам. Ранее ЗакС Петербурга одобрил законопроект о предоставлении юридической помощи мобилизованным.