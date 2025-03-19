В Госдуме поддержали петербургский проект о юрпомощи студентам-сиротам

Комитет Госдумы по защите семьи и детства поддержал внесенный Заксобранием Петербурга законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи студентам, потерявшим родителей во время обучения, сообщил 19 марта в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Петербургские депутаты внесли законопроект, предоставляющий потерявшим обоих или единственного родителя студентам право на бесплатную юридическую помощь, так как многие из них не знают о положенных им льготах. Инициатива предполагает консультацию специалиста по вопросам получения мер поддержки, вступления в наследство, заполнения документов и так далее.

Как отмечается в публикации, в России около 3,5 тысяч студентов-сирот. Государство предлагает им различные льготы: бесплатные проезд, питание, одежда, социальная стипендия, пособия на учебники и принадлежности для учебы, право перехода на обучения за счет бюджетных средств. Однако многие обучающиеся не знают о существующих мерах поддержки и как их получить.

ЗакС одобрил направление законопроекта в Госдуму в феврале 2023 года. Он был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2023 года. Однако правительство и профильные комитеты Госдумы несколько раз отправляли его на доработку. В последней редакции инициатива была внесена в сентябре 2024 года, она смогла добиться поддержки у указанных ведомств.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру