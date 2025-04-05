Бесплатную юрпомощь в Петербурге хотят распространить на многодетных родителей

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Законодательном собрании Петербурга внесла на рассмотрение законопроект о расширении списка лиц, которым полагается бесплатная юридическая помощь. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Согласно проекту, в список тех, кому положена бесплатная юрпомощь, хотят добавить родителей трех и более детей. Речь идет о тех, чей старший ребенок не достиг 18 лет или 23 лет, если он учится на очной форме обучения.

В материалах к документу депутаты уточнили, что подготовили его для приведения норм Петербурга в соответствие с федеральным законодательством. Реализация проекта будет осуществляться за счет бюджета города.

Ранее петербургские депутаты предложили коллегам в Государственной Думе распространить бесплатную юридическую помощь на студентов без родителей. Федеральные парламентарии идею поддержали.

Фото: ЗАКС.Ру