ЗакС исправит региональный закон о бесплатной юрпомощи по образцу федерального

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи ученикам и студентам, потерявшим родителей во время обучения, обратил внимание 22 августа ЗАКС.Ру. Суть инициативы соответствует поправкам в федеральное законодательство, ранее инициированным петербургским ЗакСом.

Изменения вносятся в закон "О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге", который регулирует предоставление горожанам подобной услуги. Авторы предлагают наделить правом на получение бесплатной юрпомощи учеников и студентов колледжей и вузов в возрасте 18-23 лет, которые в период обучения потеряли одного или обоих родителей.

Подписи под документом поставили член фракции СРЗП Андрей Алескеров, а также депутаты от "Единой России" Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Ранее аналогичные поправки были внесены в федеральный закон о бесплатной юрпомощи. Инициативу на рассмотрение Государственной думы внесло в сентябре 2023 года петербургское Заксобрание. В первом чтении проект был принят в апреле 2025 года, а подписание президентом и публикация закона состоялись 31 июля.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что потерявшие родителей студенты оказываются в критической жизненной ситуации из-за горечи от утраты близкого человека и финансовых потерь, в том числе из-за расходов на погребение. По состоянию на 2024 год в Петербурге насчитывалось 43 человека, потерявших в период обучения одного или обоих родителей, отмечают авторы инициативы.

"Многие из таких лиц не знают о своих правах, обязанностях или о необходимости совершения юридически значимых действий, что не позволяет им своевременно обратиться к специалисту для получения юридической помощи — прежде всего, по вопросу вступления в наследство. Все эти факторы в совокупности способствуют возникновению риска не получить положенное имущество вовремя или вовсе остаться без него", — пишут депутаты в пояснительной записке.

В конце июня фракция "Яблоко" внесла на рассмотрение ЗакСа законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи жертвам домашнего насилия. В случае принятия инициативы на получение поддержки смогут рассчитывать граждане, подвергшиеся побоям, а также получившие урон физическому и психическому здоровью из-за действий членов их семей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру