Бельский прибыл в Тюмень в составе комиссии Совета законодателей

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский прибыл с визитом в Тюмень, о чем сообщил 26 октября. Поездка предпринята в рамках выездного заседания комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу.

"Сегодня в Тюмени — городе, где северная основательность сочетается с энергией молодого мегаполиса. Впереди два насыщенных деловых дня — события в рамках Совета законодателей", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Как уточнила пресс-служба Тюменской областной думы, также в город прибыли глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев и его коллеги из Северной Осетии — Алании Таймураз Тускаев и из Запорожской области Виктор Емельяненко.

Члены делегации посетили сквер Петра Потапова с памятником торпедному катеру "Комсомолец" и Тюменский государственный университет, а также прогулялись по историческому купеческому кварталу.

Выездное заседание продлится 26 и 27 октября. В понедельник его собираются провести в Тобольске, первым в Сибири получившим статус города.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского