Беглов внес законопроект об упрощении процедуры получения статуса блокадника

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение Законодательного собрания законопроект об упрощении процедуры получения знака "Жителя блокадного Ленинграда". После принятия закона знак смогут получить те, кто пробыл в блокаде Ленинграде меньше четырех месяцев. Об этом Беглов объявил перед заседанием правительства Петербурга 18 сентября.

– Для нас все святое, что связано с людьми, которые защищали наш город и которые выдержали тяжелейшие испытания, – заявил Беглов.

Глава города поручил чиновникам из отдела наград после принятия закона взять на контроль процесс выдачи знаков. Он отметил, что Смольный должен организовывать взаимодействие с другими регионами России, где проживают блокадники. Главам районных администраций Беглов поручил организовать персональное сопровождение каждого ветерана от момента получения знака до оформления всех мер социальной поддержки.

Инициативу о смягчении требований для получения знака "Жителя блокадного Ленинграда" губернатор Беглов озвучил в конце 2024 года. Это вопрос подняли во время встречи с председателем организации "Жители блокадного Ленинграда" Еленой Тихомировой. Тогда Беглов пообещал обсудить эту идею с президентом. Тогда, по информации Смольного, в городе проживало чуть менее двух тысяч человек, проживших в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев. Всего по стране таких насчитывается порядка трех тысяч.

Обладатели знака "Жителю блокадного Ленинграда" в соответствии с федеральным законодательством могут претендовать на ряд льгот, среди которых, например, компенсация половины стоимости оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.

Несколькими днями ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все нормативные акты для отмены ограничений по срокам пребывания в блокадном Ленинграде для получения знака будут отменены "в ближайшее время".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру