Следком возбудил дело из-за обрушения штукатурки в Выборгском институте

Следком возбудил дело из-за обрушения штукатурки в Выборгском институте

Следственный отдел по Выборгу СУ СК России по Ленобласти возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за обрушения штукатурки потолка в Выборгском институте (филиале) ЛГУ им. А. С. Пушкина, сообщила пресс-служба ведомства вечером 17 сентября. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как говорится в публикации, информация о происшествии распространилась в социальных медиа. Там сообщалось, что слой штукатурки частично обрушился в одном из помещений института по время занятий.

По данным 47news, обрушение произошло около 15:00. По словам очевидцев, потолок упал с третьего этажа на первый. Предварительно, удалось обойтись без пострадавших – в этот момент обучающиеся и преподаватели были на занятиях. При этом один из фрагментов штукатурки упал прямо на место, где сидит охранник, который на тот момент отошёл.

Для осмотра на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прокуратура Ленобласти также свою проверку соблюдения законодательства о безопасности образовательных учреждений, а также норм эксплуатации зданий.

Напомним, в начале августа в доме № 103 на Невском проспекте обрушились перекрытия между этажами. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы. Тогда Следком возбудил дело о о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

