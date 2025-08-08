Бастрыкину доложат о расследовании обрушения потолка в доме на Невском проспекте

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК России по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования обстоятельств обрушения перекрытий в квартире на Невском проспекте, сообщила пресс-служба ведомства 8 августа. В результате происшествия погиб мужчина.

По предварительным данным, обрушение перекрытия между этажами в квартире дома № 103 на Невском проспекте произошло около 21:00 7 августа. В результате инцидента погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы. Пострадавшего извлекли из-под завалов и госпитализировали.

Петербургский Следком возбудил по этому факту уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как сообщили в администрации Центрального района вечером 7 августа, в квартире, где произошло обрушение, велись работы по восстановлению помещения после незаконной перепланировки. Как подчеркнули в районной администрации, угрозы дальнейшего обрушения нет, эвакуация жильцов не требуется. Всего в доме 29 квартир.

Анастасия Луценко, фото: кадр из видео прокуратуры