В Кудрово ввели ограничения для кикшеринговых самокатов

Целый ряд ограничений на использование кикшеринговых самокатов введен на территории Кудрово и всего Заневского городского поселения, обратила внимание "Фонтанка" 4 ноября. Постановления администрации поселения, на которые ссылается издание, были изданы в конце октября.

В соответствии с первым решением, датированным 27 октября, в Кудрово ограничивается количество арендных самокатов. Теперь их количество не может превышать 600 устройств на территории города.

Постановление от 28 октября касается уже всей территории Заневского поселения. Оно устанавливает правила использования кикшеринговых самокатов и, в частности, регулирует особенности расположения их стоянок. О выявлении неправильно припаркованных самокатов администрация будет уведомлять операторов кикшеринга. Если те проигнорируют заявку, устройства подлежат отправке на охраняемую стоянку.

Также документ устанавливает перечень запретных зон для самокатов в Кудрово. Так, езда на СИМ и их стоянка запрещены в парках Оккервиль и Косая гора, на Новой улице, а заодно на проспекте Строителей (между Ленинградской и Областной улицами) и на Столичной улице (между Европейским проспектом и Английской улицей).

Скорость движения самокатов в Кудрово не сможет превышать 15 км/ч. При этом отдельно устанавливается перечень зон, перемещаться по которым разрешено на скорости не более 10 км/ч. Это площадь Европы, Романтический бульвар, Европейский проспект, а также улицы Ленинградская, Областная и Центральная.

О возможности введения ограничений для самокатов в Кудрово администрация поселения заявила в июле. Основанием для этого послужили жалобы жителей на большое количество самокатов и на особенности их парковки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру