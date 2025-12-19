Президент отказался говорить об отрицательных чертах своего характера

Говорить о негативных чертах своего характера означает давать поводы для пересудов, считает президент Владимир Путин. Подобное мнение он озвучил в ходе прямой линии 19 декабря в ответ на просьбу рассказать, какая черта характера ему самому не нравится.

— Вся жизнь, она практически на виду, и говорить, где у меня положительные качества, где отрицательные, — только давать повод для, в общем-то, ненужных пересудов, — заявил президент.

Путин выразил мнение, что люди со стороны должны сами делать выводы. При этом он признал, что у него имеются отрицательные черты. "Они конечно есть, как у любого человека", — отметил он.

Прямая линия с президентом продлилась около 4,5 часов, за это время он ответил на десятки вопросов. Среди прочего, он порассуждал о российской экономике, призвал россиян не поддаваться на уловки телефонных мошенников и поделился мнением об обязательных отработках для медиков.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль