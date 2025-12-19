Путин заявил об устойчивости российской экономики

Состояние российской экономики позволяет властям решать поставленные задачи, заявил 19 декабря президент Владимир Путин в ходе прямой линии. В частности, речь идет о выполнении социальных обязательств и о поддержке армии.

— Нам в полном объёме удастся решать вопросы, связанные с пополнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать цели технологического развития и безусловно обеспечить потребности Вооруженных сил, — заявил глава государства.

Путин отметил, что рост ВВП в России в 2025 году составил 1 %, при этом суммарно за три года показатель равняется 9,7 %. Результат уходящего года стал следствием осознанной политики правительства и Центробанка по таргетированию инфляции, продолжил президент.

— Нужно отметить, что в целом эту задачу удаётся решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6 %, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6 % — 5,7-5,8 %, — отметил он.

По словам Путина, промышленное производство в России по итогам года выросло на 1 %, при этом темпы роста в обрабатывающей промышленности составили 3,1 %, а производство хозяйственной продукции увеличилось на 3,3 %. В то же время рост производительности труда составил 1,1 %, такой результат президент назвал "скромным" и заявил о необходимости улучшения этого показателя.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль