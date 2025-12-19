ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 декабря 2025, 13:30

Президент призвал россиян не вестись на уловки телефонных мошенников

фото ЗакС политика Президент призвал россиян не вестись на уловки телефонных мошенников

Принятые меры по противодействию телефонным мошенникам дали свои результаты, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря. В то же время злоумышленники никуда не делись, и потому следует быть осторожными и ни с кем не говорить о деньгах по телефону, продолжил он и призвал граждан сразу же класть трубку.

Как заявил президент со ссылкой на данные МВД, количество телефонных мошенничеств в России уменьшилось на 7 %, при этом ущерб от них снизился на 33 %. Достигнутый результат Путин счел в целом положительным. Однако же, продолжил он, по мере развития технических средств мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты для обмана граждан.

— Как только с вами, кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Ни одного слова не нужно по этому поводу говорить, — призвал россиян глава государства.

Также в ходе прямой линии Путин высказался о российской экономике. По его мнению, состояние ее позволяет властям решать стоящие перед ними задачи.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама