Президент призвал россиян не вестись на уловки телефонных мошенников

Принятые меры по противодействию телефонным мошенникам дали свои результаты, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря. В то же время злоумышленники никуда не делись, и потому следует быть осторожными и ни с кем не говорить о деньгах по телефону, продолжил он и призвал граждан сразу же класть трубку.

Как заявил президент со ссылкой на данные МВД, количество телефонных мошенничеств в России уменьшилось на 7 %, при этом ущерб от них снизился на 33 %. Достигнутый результат Путин счел в целом положительным. Однако же, продолжил он, по мере развития технических средств мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты для обмана граждан.

— Как только с вами, кто бы то ни было и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно, как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Ни одного слова не нужно по этому поводу говорить, — призвал россиян глава государства.

Также в ходе прямой линии Путин высказался о российской экономике. По его мнению, состояние ее позволяет властям решать стоящие перед ними задачи.

Андрей Казарлыга / Фото: Кремль