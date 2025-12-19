Чибис пригласил журналиста из Екатеринбурга после свадьбы переехать в Мурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после просмотра пресс-конференции Владимира Путина обратился к екатеринбургскому журналисту Кириллу Бажанову, который сделал предложение своей возлюбленной во время прямой линии. Глава Заполярья предложил паре после свадьбы переехать в Мурманскую область, где доступна льготная ипотека под 2%. Сам журналист обращался к президенту с жалобой на высокие ставки по ипотеке для семей.

– Мы услышали во время прямой линии, что невеста дала согласие молодому журналисту из Екатеринбурга. Президент обратил внимание, что есть регионы, где двухпроцентная ипотека действует. И конечно же, таким регионом является Мурманская область. Поэтому, мы молодоженов приглашаем к нам жить, взять арктическую ипотеку. Конечно, поможем в решении этого вопроса, – рассказал Чибис на видео, опубликованном в его соцсетях.

Позже Бажанов рассказал журналистам, что свадьба запланирована на лето. Она пройдет в Свердловской области.

Вопрос журналиста Путину был посвящен высоким ставкам по ипотеке, из-за которой он с будущей супругой не может решиться завести ребенка. Глава государства заявил, что в этих вопросах не стоит откладывать решение на поздний срок.

Отметим, в Мурманске впервые со времен СССР возобновилось строительство новой жилой недвижимости. Сейчас в регионе свои проекты реализуют несколько федеральных застройщиков.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру