Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с Днем защитника Отечества. Они почтили память солдат и офицеров Красной армии, защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также отметили службу участников специальной военной операции. Обращение опубликовано на сайте Смольного 23 февраля.

"Сегодня мы вспоминаем всех воинов, веками выступавших с оружием в руках на бой с врагами России, самоотверженно сражавшихся за правое дело, свободу и независимость нашей Родины", - отметили Беглов и Бельский.

Они обратили внимание на то, что президент Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов и блокадников и в прошлом году объявил 9 августа Днем воинской славы России. Именно в этот день в 1944 году завершилась Ленинградская битва. Кроме того, Беглов и Бельский подчеркнули, что глава государства одобрил проект нового мемориала в память об участниках Ленинградской битвы на Пулковских высотах.

Беглов и Бельский также упомянули, что в Петербурге создана одна из лучших в России систем поддержки бойцов СВО, ветеранов боевых действий и их родных.

"Славные традиции героев былых времён сегодня продолжают участники специальной военной операции. Их ежедневным ратным трудом исторические земли России освобождаются от современных нацистов, поддерживаемых странами Евросоюза", – говорится в обращении.

В преддверии праздника градоначальник вручил ветеранам боевых действий и семьям военнослужащих документы на новые квартиры. По словам губернатора, с начала специальной военной операции около тысячи семей военнослужащих смогли улучшить жилищные условия.

Дарья Нехорошева