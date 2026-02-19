Беглов вручил ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 февраля вручил ветеранам боевых действий и семьям защитников Отечества документы на новые квартиры, сообщила пресс-служба Смольного. В церемонии, приуроченной ко Дню защитника Отечества, также принял участие спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Квартиры получили горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Недвижимость предоставляется из государственного фонда.

"Сегодня мы вручили документы на право вселения в квартиры государственного фонда. На первом месте в жизни любой семьи - достойное жилье. Это новая жизнь, комфорт, возможность идти вперед, растить детей", - сказал глава региона, обращаясь к участникам встречи.

Он отметил, что после начала СВО около тысячи семей военнослужащих, стоявших на учете, получили квартиры от города. По его словам, с 2024 года ветераны боевых действий обеспечиваются жильем в год обращения.

Беглов также сообщил, что в 2026 году Петербург планирует предоставить 450 квартир ветеранам и членам их семей.

Кроме жилищной поддержки, в городе действует система сопровождения участников СВО и ветеранов боевых действий, включающая медицинскую и психологическую реабилитацию, диспансеризацию по программе "Здоровье для СВОих", помощь в трудоустройстве и решение социальных вопросов. С 2025 года работает цифровой сервис "Возвращение гражданина с СВО".

В декабре 2025 года в федеральный закон "О статусе военнослужащих" внесены поправки, предусматривающие предоставление жилья вне очереди участникам боевых действий, получившим ранения, а также имеющим государственные награды, если они решат остаться на военной службе. В конце декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин утверждал, что за последние пять лет очередь на жилье в Петербурге сократилась в 2,5 раза, а более 8,5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

