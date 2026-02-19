ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 февраля 2026, 13:47

Беглов вручил ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

фото ЗакС политика Беглов вручил ветеранам боевых действий документы на новые квартиры

Губернатор Петербурга Александр Беглов 19 февраля вручил ветеранам боевых действий и семьям защитников Отечества документы на новые квартиры, сообщила пресс-служба Смольного. В церемонии, приуроченной ко Дню защитника Отечества, также принял участие спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Квартиры получили горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Недвижимость предоставляется из государственного фонда.

"Сегодня мы вручили документы на право вселения в квартиры государственного фонда. На первом месте в жизни любой семьи - достойное жилье. Это новая жизнь, комфорт, возможность идти вперед, растить детей", - сказал глава региона, обращаясь к участникам встречи.

Он отметил, что после начала СВО около тысячи семей военнослужащих, стоявших на учете, получили квартиры от города. По его словам, с 2024 года ветераны боевых действий обеспечиваются жильем в год обращения.

Беглов также сообщил, что в 2026 году Петербург планирует предоставить 450 квартир ветеранам и членам их семей.

Кроме жилищной поддержки, в городе действует система сопровождения участников СВО и ветеранов боевых действий, включающая медицинскую и психологическую реабилитацию, диспансеризацию по программе "Здоровье для СВОих", помощь в трудоустройстве и решение социальных вопросов. С 2025 года работает цифровой сервис "Возвращение гражданина с СВО".

В декабре 2025 года в федеральный закон "О статусе военнослужащих" внесены поправки, предусматривающие предоставление жилья вне очереди участникам боевых действий, получившим ранения, а также имеющим государственные награды, если они решат остаться на военной службе. В конце декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин утверждал, что за последние пять лет очередь на жилье в Петербурге сократилась в 2,5 раза, а более 8,5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама