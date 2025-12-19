Бастрыкин ждет доклад о ситуации с дольщиками во Всеволожске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании уголовных дел, связанных с возможным нарушением прав дольщиков во Всеволожске. Реакция Бастрыкина последовала после обращения к президенту Владимиру Путину от женщины, зарегистрированной в Тюменской области, в рамках прямой линии 19 декабря. Она рассказала главе государства, что застройщик неоднократно переносил сроки введения жилого дома в эксплуатацию, а ключи от квартир так и не передали.

В информационном центре Следкома сообщили, что следователи из Ленинградской области расследуют два уголовных дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК) и халатности (ст. 293 УК). Бастрыкин также поручил коллегами изучить информацию о возможном нарушении прав дольщиков. Исполнение поручение на контроле центрального аппарата ведомства.

Сам Путин, отвечая на обращение жительницы, заявил, что предложит не продлевать мораторий на выплату неустоек для застройщиков. Сейчас мера действует до конца 2025 года. Норма была впервые введена еще во время пандемии коронавируса, а затем несколько раз продлевалась.

Как сообщили в администрации Ленинградской области, во время прямой линии речь шла о ЖК "А101 Всеволожск". По данным администрации, дом введен в эксплуатацию в середине августа 2025 года. Госстройнадзор Ленобласти отметил, что дом подключен к коммуникациям, а у застройщика есть полгода на передачу ключей с момента ввода жилья. Чиновники пообещали связаться с компание и заявительницей для решения вопроса.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, президента продолжалась более 4,5 часов.

Константин Леньков / Фото: Следственный комитет