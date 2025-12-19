КПРФ в Петербурге собрала 400 подписей студентов-медиков против обязательных отработок

Члены петербургского горкома КПРФ меньше чем за месяц собрали около 400 подписей студентов-медиков против закона об обязательных отработках, сообщил ЗАКС.Ру руководитель пресс-службы отделения партии Александр Рогожкин 19 декабря. Собранные подписи передали депутату Государственной думы Юрию Афонину в Москве для дальнейшей работы.

"Мы провели несколько выходов в Петербурге, и везде наши инициативы встретили понимание и поддержку — сообщество студентов-медиков крайне недовольно решениями единороссов. Были собраны сотни подписей", – сообщили в партии.

В партии считают, что обязательные отработки для студентов медицинских вузов не смогут решить кадровые проблемы в здравоохранении. О запуске подписной кампании коммунисты сообщили в конце ноября.

Президент Владимир Путин подписал закон о наставничестве для студентов-медиков, которые проходят обучение за государственный счет, в рамках которого им предстоит отработать в медучреждениях, вовлеченных в оказание услуг по системе ОМС. Срок отработки может достигать трех лет. Отметим, глава государства 19 декабря в рамках ежегодной пресс-конференции заявил, что не считает принятый закон "избыточным".

Константин Леньков / Фото: КПРФ в Петербурге