В Кудрово могут запретить электросамокаты

Администрация Заневского городского поселения объявила о намерении запретить использование электросамокатов на территории Кудрово, информация об этом появилась 17 июля в официальной группе поселения во "ВКонтакте". По заявлению замглавы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, в ближайшие дни планируется разослать кикшеринговым сервисам уведомления о расторжении соглашения.

Как сообщается, решение связано с жалобами жителей на большое количество самокатов и на особенности парковки СИМ. По заявлению Мусина, возобновление сотрудничества станет возможным при условии внесения в документ дополнительных обязательств кикшерингов перед муниципалитетом.

"На территории Кудрово присутствуют около 1 000 единиц [самокатов]. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов", — перечислил претензии чиновник на встрече с представителями кикшеринговых компаний.

Как сообщается, представители сервисов объяснили проблемы с парковкой самокатов некорректной работой системы GPS. Отметим, что аналогичным образом ранее объяснял петербургский комитет по транспорту парковку самокатов в запретных зонах.

На встрече представители администрации предложили увеличить количество скаутов, следящих за парковкой самокатов, а также запретить поездки в парках и скверах и ограничить скорость движения СИМ до 15 км/ч. Попутно они высказались за уменьшение количества СИМ и их парковок вплоть до исчезновения проблем с GPS.

Ранее стало известно о том, что власти города Благовещенска в Амурской области ввели полный запрет на электросамокаты с 14 июля. Мэр города Олег Имамеев объяснил принятое решением заботой о комфорте и безопасности жителей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру