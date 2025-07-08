Комтранс объяснил смещением GPS-сигнала появление самокатов в запретных зонах

Парковка кикшеринговых самокатов в запретных для них зонах объясняется проблемами с геопозиционированием, вызванными целым рядом факторов, заявили 8 июля в петербургском комитете по транспорту. Речь идет о случаях, когда горожане замечают арендные СИМ оставленными на улицах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов, где их стоянка запрещена.

"В результате смещения GPS-сигнала, вызванного плотной городской застройкой города и другими факторами, пользователи СИМ могли завершить аренду в местах запрета парковки", — говорится в сообщении, распространенном комтрансом.

Согласно опубликованному тексту, повторная аренда припаркованного в запретной зоне самоката невозможна. При этом сотрудники кикшерингов мониторят подобные ситуации и вывозят неправильно оставленные самокаты прочь на территории, где их парковка разрешена.

Напомним, в Петербурге действует соглашение между Смольным и операторами кикшеринга, в соответствии с которым в городе выделены зоны, где нельзя ездить на арендных СИМ, зоны с ограничением скорости, а также установлен запрет на парковку СИМ в четырех исторических районах города. В конце июня стало известно, что кикшеринги будут платить в бюджет Петербурга по 1 000 рублей за каждый самокат в сезон.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру