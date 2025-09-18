Песков подтвердил, что Козак подал в отставку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку со своего поста, сообщило РИА "Новости" 18 сентября. Ранее о том, что Козак написал заявление на увольнение, сообщал РБК.

"Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - цитирует Пескова издание.

Напомним, информация о том, что Козак подал заявление на увольнение по собственному желанию, появилась в СМИ днём ранее. По данным источников РБК, чиновник планирует перейти в бизнес.

Отметим, в конце августа "Ведомости" сообщили, что Дмитрий Козак значится среди возможных кандидатов на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. При этом источники РБК заявляли, что действующий полпред Александр Гуцан может возглавить Генеральную прокуратуру. 18 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинул Гуцана на пост генерального прокурора.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Кремля