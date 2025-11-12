По делу о поджоге железнодорожных шкафов в Саблино арестована местная жительница

Местная жительница арестована по делу о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) на железной дороге в Ленобласти, сообщила 12 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк. Гражданке вменяют поджог двух шкафов управления стрелочным переводом, действовала она по указке мошенников.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Саблино в Тосненском районе. По предварительным данным, женщина облила оборудование горючим и подожгла, после чего удалилась. На месте поджога силовики обнаружили и изъяли канистру с бензином.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали ее. Выяснилось, что женщина действовала по указанию мошенников, которые ввели ее в заблуждение", — рассказала в своем telegram-канале Волк.

В начале ноября правоохранители задержали 13-летнего школьника с канистрой бензина за попытку поджога полицейских автомобилей. В отношении подростка возбудили уголовное дело о теракте.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Ирины Волк