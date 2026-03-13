Поляков и Линченко прибыли в Абхазию с рабочим визитом

Вице-губернаторы Петербурга Кирилл Поляков и Николай Линченко прибыли с рабочим визитом в Абхазию, рассказал Поляков в своих социальных сетях 13 марта. В состав делегации также вошел председатель комитета по строительству Игорь Креславский. Представители Петербурга планируют обсудить развитие сотрудничества с республикой. Поляков выразил уверенность, что у Северной столицы и Абхазии есть потенциал для новых совместных проектов.

Программу визита вице-губернаторы Петербурга начали с посещения парка Славы в Сухуме. Вместе с главой администрации города Тимуром Агрба они возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Поляков отметил, что это место имеет особое значение для жителей республики.

Поляков не в первый раз посещает Абхазию с рабочим визитом в составе петербургской делегации. В апреле 2025 года он принял участие в церемонии инаугурации президента Абхазии Бадры Гунба и передал поздравительные слова губернатора Петербурга Александра Беглова. До этого он приезжал в Абхазию в 2024 году.

Представители петербургских властей сотрудничают с Абхазией. В августе 2025 года с официальными визитами в республику приезжали спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Ирина Потехина.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Поляков