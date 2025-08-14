Бельский отправился в Абхазию накануне старта "нулевых чтений"

Петербург и столица Абхазии Сухум возобновили авиасообщение, сообщила пресс-служба Смольного. Среди пассажиров первого за 32 года прямого рейса между городами был спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский.

Перелет между Северной столицей и столицей Абхазии был выполнен российской авиакомпанией iFly 14 августа. На борту самолета находилась официальная делегация Петербурга во главе с Бельским. Судя по фото, опубликованным спикером ЗакСа, компанию ему составили депутат Андрей Рябоконь и заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга Евгений Кассюра.

"Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии. Мы долго к нему стремились, вместе его добивались. Сегодня можем ответственно заявить, что выполнили поручение президента России о восстановлении прямого авиасообщения с Сухумом", - прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Самолет приземлился в аэропорту Сухума, носящем имя В.Г. Ардзинба. Воздушная гавань, отреставрированная совместными силами России и Абхазии, открылась в мае этого года после 32-летнего перерыва. В пресс-службе Смольного напомнили, что соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухума было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. В ходе ПМЭФ 2025 года Беглов обсуждал организацию прямого сообщения между Петербургом и столицей Абхазии вместе с президентом страны Бадра Гунба.

Рейсы из Петербурга в Сухум будут совершаться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Самолет из Сухума будет вылетать в 09:15 и прилетать в Петербург в 13:30, в обратном направлении вылет намечен на 15:00, а прибытие в столицу Абхазии – в 19:15.

Отметим, завтра, 15 августа в городском парламенте стартуют "нулевые чтения" проекта бюджета на предстоящий год. Среди участников мероприятия ожидаются вице-губернатор Алексей Корабельников, глава комитета финансов Светлана Енилина, а также сам спикер Бельский, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Заксобрания.

фото: Telegram-канал Бельского