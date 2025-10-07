Петербургский парламент купил тысячу плюшевых лошадок за 4,4 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга заключило контракт на поставку тысячи сувенирных лошадок. На покупку партии символов 2026 года из бюджета парламента потратили 4,4 млн рублей. На закупку обратило внимание издание "Московский Комсомолец Питер". Игрушки должны поступить в Заксобрание до конца ноября.

Каждая игрушка должна быть около 25 сантиметров в высоту. Ее вес составит 200 граммов. Игрушки будут выполнены преимущественно из коротковорсового искусственного плюша. Лошадка будет оснащена съемной попоной. Швы должны быть качественные, без концов ниток, а ворс должен быть равномерно уложен и без проплешин.

Изначально на закупку из бюджета выделили 4,504 млн рублей. По 4,3 тысячи рублей на каждую игрушку. В ходе торгов цену удалось сократить всего до 4,482 млн рублей. Поставщиком выбрали ООО "МК-Интертрейд".

Константин Леньков / Фото: Документы закупки