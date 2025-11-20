Муниципал
Муниципал 20 ноября 2025, 13:23

Сестрорецкие муниципалы захотели купить Solaris за 2,3 млн рублей

фото ЗакС политика Сестрорецкие муниципалы захотели купить Solaris за 2,3 млн рублей

Местная администрация МО "Город Сестрорецк" объявила 19 ноября конкурс на поставку автомобиля Solaris, информация об этом появилась на сайте госзакупок. Потратить на это хотят до 2,3 млн рублей.

К электронному аукциону приложено разрешение Минпромторга на закупку иностранной промышленной продукции. Согласно тексту, МА Сестрорецка имеет право в течение 18 месяцев приобрести за счет муниципального бюджета автомобиль марки Solaris KRS.

Из спецификации к закупке следует, что заказчик хочет получить машину черного цвета и с черной отделкой салона. В числе дополнительных требований указаны двойная выхлопная труба, мультифункциональное рулевое колесо с подогревом, мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем и четырьмя динамиками. Помимо этого, машина должна обладать круиз-контролем и климат-контролем, иммобилайзером, датчиком света и задними датчиками парковки, а также камерой заднего вида.

Напомним, ранее муниципальный совет Сестрорецка неоднократно размещал закупки на право пользоваться автомобилем Genesis G80. В последний раз контракт заключали в начале 2025 года, он действует до конца года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру


