Новогоднее оформление Павловска обойдется в 3 млн рублей

Местная администрация МО "Город Павловск" ищет поставщика, который украсит округ к Новому году. На эти цели готовы выделить из местного бюджета 3 млн рублей, выяснил ЗАКС.Ру, изучив аукционную документацию. Начать встречать 2026 год в Павловске не позднее 10 декабря.

В планах муниципалов установить на территории муниципалитета 25 новогодних объектов. Десятиметровую ель с оформлением разместят в Песчаном переулке, рядом со зданием местной администрации. Там же должны появиться четыре световых дерева высотой 3,5 метра каждое. Еще одна ель, искусственная, займет свое место на площади Академика Рыкачева вместе с трехметровой светодиодной композицией "снеговик". Другие искусственные ели установят на улице Садовой, а также в поселках ВИР и Динамо.

Среди прочих украшений: "упряжка с оленями", надпись "С Новым годом", арка "Рождественский венок" и другие объекты. Согласно закупке, символы праздника простоят примерно до середины января.

Установку каждой ели оценили в 223 тысячи рублей. "Упряжку с оленями" – в 202 тысячи рублей, а светодиодного "снеговика" – в 121 тысячу рублей.

Отметим, с каждым годом новогоднее оформление в Павловске становится дороже примерно на 100 тысяч рублей. В 2024 году, например, на эти цели выделяли 2,89 млн рублей, а в 2023 году – 2,78 млн рублей.

Ранее ЗАКС.Ру писал о планах городского центра рекламы и праздничного оформления найти поставщика украшений для празднования Нового года в Петербурге. Начальная стоимость контрактов, предусматривающих оформление мостов и установку искусственных елей, составляла 135 млн рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру