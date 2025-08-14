Городской центр рекламы ищет подрядчика на установку новогодних елей и украшений

Подведомственное комитету по печати ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" заблаговременно приступило к подготовке празднования Нового года и Рождества. На сайте госзакупок 14 августа появились четыре конкурса на оформление Петербурга искусственными елями и световыми композициями на мостах в исторических районах. Общая начальная стоимость размещенных заявок составила 135 млн рублей.

В частности, на оформление Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов композициями на мостах, световыми консолями, а также гирляндами на фасадах и набережных готовы отдать до 38,2 млн рублей. Другие три закупки касаются оформления различных районов искусственными елями.

Так, за оформление 11 елей высотой 20 метров готовы заплатить до 35,6 млн рублей. Конструкции разместят на Казанской площади, у гостиницы "Прибалтийская", на площади Ленина, площади Победы, в Александровском саду и ряде иных локаций. Другая закупка стоимостью до 22 млн рублей касается елей высотой 4, 6, 14 и 25 метров. Самую высокую из них установят на площади Пролетарской Диктатуры перед Смольным. Еще 18 елей высотой 14 метров украсят, в частности, Марсово поле, площадь Белинского и Сенную площадь, а также встанут у некоторых станций метро и в ряде других мест на карте города.

Наконец, четвертая по счету закупка касается елей высотой 14, 15 и 20 метров, ее максимальная стоимость составляет 39,2 млн рублей. Среди прочего, самые высокие из них установят на Биржевой площади и площади Александра Невского, а 14-метровые варианты можно будет увидеть возле Гостиного двора и на Адмиралтейской набережной напротив Медного всадника.

Работы в рамках закупки развернутся в три этапа и будут включать техническую подготовку новогоднего оборудования, его монтаж, обслуживание и, наконец, демонтаж и сдачу на склад заказчика. Помимо непосредственно установки, ели следует украсить в соответствии с техническим заданием гирляндами и игрушками, а затем снять украшения и разобрать конструкции. В большинстве случаев подготовка оборудования должна стартовать не позднее 30 сентября, однако в одной закупке крайним сроком указано 30 октября. Вернуть украшения на склады следует не позднее 30 марта 2026 года.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного