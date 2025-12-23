Суд обязал главу МО "Белоостров" вернуть в бюджет выписанные на свое имя премии

Глава МО "Поселок Белоостров" Ольга Алексеева в течение трех лет самостоятельно выписывала себе премии. Муниципальный совет решения о поощрении руководителя не принимал. Прокуратура Курортного района, изучив документы муниципалов, потребовала вернуть деньги в местный бюджет.

Всего из бюджета на премирование главы округа за это время ушло 315 тысяч рублей. Сестрорецкий районный суд Петербурга, обратил внимание ЗАКС.Ру, удовлетворил иск прокуратуры 15 декабря. Судебное разбирательство продолжалось с лета 2025 года.

Алексеева заседает в муниципальном совете с 2014 года. С сентября 2015 года она занимает пост главы округа. Всегда избиралась от "Единой России". Отметим, нынешний созыв депутатом совета МО "Поселок Белоостров" состоит из представителей "Единой России".

Константин Леньков / Фото: Ольга Алексеева