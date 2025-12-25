Беглов заявил, что Петербург не тратил больше Москвы на новогодние украшения

Губернатор Александр Беглов назвал неправдой сообщения о том, что Петербург мог потратить больше Москвы на новогодние украшения, видеозапись с его заявлением появилась 25 декабря в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

"Нет, это неправда. В три раза больше, чем Москва, такого нет. Мы не можем потратить больше, чем Москва. Москва просто огромная и большая. Посмотрите, какая Москва красавица", — ответил Беглов на заданный вопрос.

Губернатор заявил, что власти Петербурга потратили на новогоднее украшение города "столько, сколько согласовали нам жители, согласовали общественные организации". Тем, кто недоволен действиями Смольного, он предложил включаться в работу и излагать свои предложения.

Более подробно он изложил позицию в беседе с журналистом Александром Юнашевым, запись которой появилась в Telegram-канале корреспондента. "Город украшен, как всегда, хорошо. Ну, а недовольство — всегда есть недовольство, надо же себя показать. <...> Пусть приходят, помогают тогда. Дают предложения какие-нибудь, украшают. Критиковать всегда легко, сделать сложнее. Пусть пишут [в социальные сети], мы всем рады", — заявил губернатор.

В конце ноября издание "Газета.RU" сообщило со ссылкой на данные системы "Тендерплан", что в 2025 году Петербург потратил на новогоднее оформление 1,2 млрд рублей. При этом в Москве сумма новогодних закупок составила 426 млн рублей, то есть примерно в три раза, чем в Северной столице.

Ранее в четверг сообщения о затратах на праздничное украшение прокомментировал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Парламентарий усомнился в том, что Москва могла привлечь на это в три раза меньше средств, чем Петербург. По его оценкам, в 2025 году столица потратила на эти цели 19 млрд рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного