Сестрорецк готов потратить более 16 млн рублей на День Победы и День города

Местная администрация МО "Город Сестрорецк" объявила конкурс на организацию и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы и Дню основания города, обратил внимание ЗАКС.Ру 12 февраля. Заявка на сайте госзакупок появилась накануне, потратить на празднование муниципалы готовы до 16,4 млн рублей.

На празднование Дня Победы готовы потратить 6,3 млн рублей. Для ветеранов предполагается устроить два праздничных мероприятия, рассчитанных на 149 участников каждое. На концертах выступят творческий коллектив в военно-патриотических костюмах и баянист, там же поздравят ветеранов и вручат им гвоздики и памятные подарки в виде пакетов с чаем, зефиром, шоколадными конфетами и подарочной картой супермаркета номиналом 3 000 рублей.

Также запланирован ряд иных мероприятий, включая праздничный концерт, народные гуляния и торжественные мероприятия. Завершится день праздничным фейерверком.

На оплату торжеств в честь Дня основания Сестрорецка, который отмечают 20 сентября, пойдет почти две трети от всей суммы закупки. В 2026 году городу исполнится 312 лет, на празднование могут использовать до 10,1 млн рублей.

Отмечать День города планируют два дня. Основные мероприятия намечены на второй день, когда состоится церемония встречи ботика Петра I с актером, изображающим царя, и артистами в костюмах Петровской эпохи. Также планируется возложение цветов к памятнику императору, а в дальнейшем — мастер-классы и дневная концертная программа.

Вечером ожидается еще один концерт. На сцене ожидают увидеть солистов музыкальных театров Петербурга, танцевальный коллектив, кавер-группу, а также выступление артиста или группы, играющих в жанрах от поп-музыки до брит-попа или поп-рока.

Отдельное внимание муниципалы уделили планируемому пиромузыкальному фейерверку, залпы которого предполагается синхронизировать с играющей музыкой. Представление разделят на несколько частей, при этом его интенсивность должна нарастать по мере приближения к финалу.

"В композиции должно быть использовано применение эффекта "псевдофинала" в каждом из блоков, а в финальной части — применение эксклюзивных изделий, для придания ночному небу максимальной окраски", — говорится в документации к закупке.

Похожую закупку администрация Сестрорецка объявляет уже не первый год. В 2025 году цена контракта составила 15,2 млн рублей, в 2024 — 16,9 млн. Победителем в обоих случаях стало ООО "Коннект".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру