С 2022 года губернаторы увеличили расходы на личную охрану

После начала специальной военной операции из бюджетов субъектов России стали больше тратить на обеспечение собственной безопасности. Если в 2021 году из региональных бюджетов выделялись 59,7 млн рублей на личную охрану, то к 2022 году расходы выросли до 91,6 млн, следует из анализа госзакупок от системы по управлению тендерами "Тендерплан", доступ к которым есть у "Ведомостей".

Так, в 2021 году региональные власти разместили на сайте госзакупок восемь тендеров для охраны губернаторов - в 2022 году их количество увеличилось до 13. Как отмечают "Ведомости", 2023 год оказался рекордным по сумме, выделенной на обеспечение безопасности – 119,7 млн рублей на 16 тендеров. В 2024 году траты на эти цели сократились до 104,5 млн рублей на 14 закупок. В 2025 году их размер составил 112,4 млн рублей на 14 закупок.

Как рассказал "Ведомостям" представитель профильной ассоциации, государственная охрана, положенная чиновникам, предоставляется вневедомственной охраной Росгвардии. При этом губернаторы также имеют право обратиться к телохранителям из частных охранных предприятий.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что на охрану губернатора Александра Беглова в 2026 году потратят до 5,8 млн рублей. Согласно документам закупки, охраной главы города занимаются 12 росгвардейцев.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру