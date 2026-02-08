ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 8 февраля 2026, 17:18

Смольный потратит до 2,4 млн рублей на проведение российско-китайского форума

фото ЗакС политика Смольный потратит до 2,4 млн рублей на проведение российско-китайского форума

Комитет по внешним связям Петербурга готов заплатить до 2,4 млн рублей за организацию и проведение российско-китайского делового форума "Санкт-Петербург – регионы Китая: от диалога к реальным проектам". Мероприятие пройдет 13 марта. В нем примут участие от 250 до 300 человек: представители Смольного и чиновники из КНР,  а также представители коммерческих структур в сфере промышленности и туризма, а также образовательных учреждений. 

С помощью форума петербургские чиновники собираются привлечь китайских бизнесменов к реализации проектов в Северной столице и расширить взаимодействие с Поднебесной в сфере экономики. Встреча пройдет на конгрессно-выставочной площадке в центральных районах Петербурга. 

Идея о проведении российско-китайского форума появилась в декабре 2025 года после встречи руководства комитета по развитию туризма с генеральным консулом Китайской Народной Республики Ло Чжаньхуэй. Отметим, вопросами развития международных отношений России и Китая также активно занимается депутат Заксобрания Дмитрий Панов, который выступал с инициативой пригласить группу китайских блогеров в Петербург.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама