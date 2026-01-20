Смольный отпразднует Масленицу в Белоруссии за 2,4 млн рублей

Комитет по внешним связям ищет подрядчика для организации празднования Масленицы в двух городах Белоруссии, обратил внимание ЗАКС.Ру. Запись о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок 19 января, начальная цена контракта составляет 2,36 млн рублей.

Праздничные мероприятия собираются устроить для соотечественников, проживающих в Бресте и Бобруйске. Ориентировочно справлять Масленицу в первом городе собираются 20 февраля, а во втором — двумя днями позже. В целом же продолжительность тура составит 10 дней с учетом дня прилета в Минск и вылета из него же.

Задачами мероприятия обозначены содействие укреплению позитивного имиджа Петербурга и мотивирование участников к, в частности, передаче полученных знаний согражданам и налаживанию контактов молодых соотечественников между собой и с жителями Северной столицы.

Продолжительность каждого гуляния составит не менее двух часов. Подрядчику предстоит подобрать двух опытных ведущих с хорошей дикцией и приятным тембром голоса, и предоставить им для работы русские народные костюмы.

Развлекать гостей планируют хороводами, игрой в "ручеек" и перетягиванием каната, а также соревнованиями по городошному спорту. Помимо этого, для них подготовят мастер-классы по изготовлению сувениров и росписи игрушек, а также по обучению русским народным танцам и игре на балалайке. Исполнитель контракта должен будет предоставить заказчику программу мастер-классов, собрать реквизит и представить кандидатуры специалистов для их проведения.

Отдельно предусмотрена презентация проекта "Петербургская кухня" для заранее отобранных Смольным 40 гостей. В ходе чаепития участникам будут рассказывать о рецептах розовых блинов "от Арины Родиновны" и показывать процесс изготовления блинов. Кормить их также будут блинами с различными топингами и горячими напитками.

В дорогу петербургская делегация отправится не с пустыми руками. С собой в Белоруссию привезут художественную литературу, предназначенную организациям соотечественников. Книги подберут в Смольном, подрядчику предстоит организовать их доставку получателем. Масса груза составит не более 300 килограммов.

Размещать специалистов должны будут в гостиницах уровнем не ниже трехзвездочной категории, расположенных в центральной части Бобруйска и Бреста. Перевозить членов делегации между городами будут в микроавтобусе, автобусе и легковой машине.

Отметим, что комитет не впервые организует празднование Масленицы за рубежом. В 2025 году мероприятие проводили в ОАЭ и Омане, в тот раз соотечественникам также устраивали мастер-классы по игре на балалайке и привозили книги. Начальная стоимость закупки составляла 6,74 млн рублей, по итогам конкурса стоимость снизили до 3,64 млн рублей. В тот раз исполнителем контракта стало ООО "Центр организации массовых мероприятий".

