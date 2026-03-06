Комитет по печати хочет купить открытки для ветеранов за 2 млн рублей

В Петербурге комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации планирует направить 2,19 млн рублей на изготовление поздравительных писем, обозначенных как открытки, ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, обратила внимание Neva.Today. Электронный аукцион размещен на портале госзакупок 5 марта. Победителю конкурса предстоит изготовить 44,1 тысячи поздравительных персональных писем с обращением губернатора Петербурга Александра Беглова к 9 мая. Рассылкой персональных писем займется "Почта России".

Среднюю стоимость письма оценили в 49,63 рубля. В описании объекта закупки указано, что подрядчик должен подготовить каждое письмо к отправке, напечатать конверты с ярким и четким изображением, нанести почтовые адреса и персональные обращения к получателям, упаковать и отправить. Открытки необходимо выполнить в формате А4 и покрыть матовым лаком с обеих сторон.

Отдельно заказчик прописал требования к качеству печати. Поздравительные открытки необходимо изготовить без царапин и повреждений, "бледной печати" и некачественных изображений. Не допускается отправка "рваных и грязных, мятых открыток".

В прошлом году комитет по печати Петербурга выделил на поздравительные открытки ветеранам почти 2 млн рублей. При этом закупили открыток больше — 49 тысяч.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру