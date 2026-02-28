Смольный хочет купить фотокамеры и объективы почти на 3 млн рублей

Администрация губернатора готова потратить на приобретение фотоаппаратуры до 2,9 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Электронный аукцион объявлен 27 февраля на сайте госзакупок.

В описании объекта закупки Смольный указал шесть товаров, которые планирует получить от поставщика. Среди них числятся три стандартных объектива за 438,4 тысячи рублей, три длиннофокусных объектива на общую сумму 505,2 тысячи рублей, один широкоугольный объектив за 148,5 тысячи рублей и три цифровые беззеркальные фотокамеры на сумму более 1,8 млн рублей. Камеры должны иметь полную совместимость с объективами.

Администрация планирует приобрести технику бренда Canon или его эквивалент. В описании объекта закупки отдельно уточняется, что в реестре товаров российского производства отсутствует нужная фототехника.

В мае 2025 года Смольный планировал приобрести цифровую беззеркальную фотокамеру за 95,4 тысячи рублей, в то время как у розничных продавцов она продавалась почти на 30 тысяч дешевле.

Всего за февраль Смольный разместил 26 заявок на сайте госзакупок. Общая их сумма превысила 31,3 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный