Смольный готов потратить на любительскую фотокамеру почти 100 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала закупку на поставку беззеркальной фотокамеры с объективом в комплекте, на которую из городского бюджета готовы выделить 95,4 тысячи рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. У розничных продавцов желаемую камера продается почти на 30 тысяч рублей дешевле.

Согласно аукционной документации, чиновникам потребовалась небольшая фотокамера с возможностью смены объективов, которая может делать снимки в разрешении до 30 мегапикселей и снимать видео в 4К. Также у нее должна быть функция подключения к смартфону или другому устройству через WiFi или Bluetooth.

В обосновании цены чиновники в качестве примера указали бюджетную камеру Canon EOS R50 c универсальным объективом RF-S 18-45mm IS STM. Согласно документам закупки, в ходе определения цены поставщиками было предложено три предложения на эту модель от 93 до 97 тысяч рублей. Судя по данным интернет магазинов, цены на эту камеру с объективом начинаются от 65 тысяч рублей.

Напомним, в феврале 2024 года Смольный выделил на покупку фототехники 4,7 млн рублей. Тогда администрации губернатора потребовались две камеры и десяток объективов.

Константин Леньков / Фото: Смольный