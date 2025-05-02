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Новости 16:22

Смольный готов потратить на любительскую фотокамеру почти 100 тысяч рублей

фото ЗакС политика Смольный готов потратить на любительскую фотокамеру почти 100 тысяч рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала закупку на поставку беззеркальной фотокамеры с объективом в комплекте, на которую из городского бюджета готовы выделить 95,4 тысячи рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. У розничных продавцов желаемую камера продается почти на 30 тысяч рублей дешевле. 

Согласно аукционной документации, чиновникам потребовалась небольшая фотокамера с возможностью смены объективов, которая может делать снимки в разрешении до 30 мегапикселей и снимать видео в 4К. Также у нее должна быть функция подключения к смартфону или другому устройству через WiFi или Bluetooth. 

В обосновании цены чиновники в качестве примера указали бюджетную камеру Canon EOS R50 c универсальным объективом RF-S 18-45mm IS STM. Согласно документам закупки, в ходе определения цены поставщиками было предложено три предложения на эту модель от 93 до 97 тысяч рублей. Судя по данным интернет магазинов, цены на эту камеру с объективом начинаются от 65 тысяч рублей. 

Напомним, в феврале 2024 года Смольный выделил на покупку фототехники 4,7 млн рублей. Тогда администрации губернатора потребовались две камеры и десяток объективов. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


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