Реставрация, кофемашины и холодильник: Что закупал Смольный в феврале

Администрация губернатора Петербурга в феврале 2024 года разместила на портале госзакупок 29 извещений на общую сумму в 141 млн рублей. Больше всего чиновники готовы потратить на сохранение объектов культурного наследия.

Реставрировать в администрации города планируют объекты, которые входят в комплекс Смольного монастыря. На "Корпуса жилые (каре) с угловыми церквями" готовы потратить 34 млн рублей, на "Ограду с угловыми башнями и пристройками" - 75,8 млн рублей. Также в администрации заказали разработку проектной документации для работ по ограде за 2,5 млн рублей.

Другая дорогостоящая закупка - бланки "Благодарность" и "Почетная грамота". За них администрация Петербурга готова отдать 9,57 млн рублей. Смольный рассчитывает получить две тысячи бланков "Благодарность" и тысячу бланков "Почетная грамота". Ко всем также требуются деревянные багеты и картонные футляры.

До 4,7 млн рублей в петербургской администрации готовы потратить на две цифровые фотокамеры и девять объективов. В документе с обоснованием начальной цены закупки указано, что для расчетов использовались коммерческие предложения по объективам и камере марки Canon.

Чиновники также желают приобрести 21 мобильный телефон. На смартфоны готовы потратить 293 тысяч рублей. То есть за одно устройство планируют заплатить не более 13 989,25 рублей. В документах закупки указано, что телефоны должны быть с возможностью разблокировки их отпечатком пальца, с отделениями для двух сим-карт, восьмиядерным процессором, объемом оперативной памяти не менее 6 Гб и диагональю не менее 6 дюймов. При расчете цены контракта чиновники ориентировались на стоимость смартфона TECNO Pova 5.

За 24 вида букетов цветов в неизвестном количестве чиновники Смольного планируют заплатить не более 5,46 млн рублей. В списке как розы с тюльпанами, так и композиции из орхидей и ирисов.

Другая крупная статья расходов - мытье окон. На это в администрации Петербурга намерены потратить 2,7 млн рублей. Уборка разделена на два этапа: весенний - с 18 апреля по 15 июня, осенний - с 25 августа по 31 октября. Отдельно в администрации хотят заключить контракт на мытье "остекленной галереи" где-то в комплексе зданий Смольного. Эта работа делится на три этапа: апрель-май, июнь-август, сентябрь-октябрь.

В очередной раз в администрации Петербурга покупают электрокофеварки. В документах закупки сказано, что требуется пять устройств, а заплатить за них готовы 254,27 тысяч рублей. В январе Смольный уже объявлял закупку на пять электрокофеварок и даже определил поставщика. Характеристики у товаров были аналогичные, но максимальная стоимость составляла 179 тысяч рублей.

Ещё в Смольном нужно пять холодильников, за которые готовы заплатить 85 тысяч рублей. Судя по описанию приборов, они должны быть небольшими без морозильных камер - от 50 до 100 литров в объеме.

Более 290 тысяч рублей в Смольном готовы потратить на некую пятидневную конференцию на 250 человек по теме противодействия экстремизму. А на трехдневное мероприятие в 40 человек из религиозных организаций планируют потратить 127 тысяч рублей.

Также администрация закупает разную канцелярию: дыроколы, линейки и прочее. Общая сумма всех таких закупок в феврале - 853 тысячи рублей. Покупают чиновники 10 сейфов за 213 тысяч рублей, 15 проводных телефонов с 5 консолями за 325 тысяч рублей. Среди закупок администрации Петербурга в феврале также разные светильники, расходные материалы для пылесосов, кабели и другое оборудование. В числе прочего 803 тысячи рублей Смольный готов потратить на обслуживание садовой техники до конца 2024 года, а ещё за 896 тысяч рублей доукомплектовать свои фарфоровые сервизы.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру