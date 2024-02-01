Визитки, бланки и книги: что закупал Смольный в январе

Администрация губернатора Петербурга в январе разместила на портале госзакупок 16 извещений на общую сумму в 22,8 млн рублей. Больше всего чиновники готовы потратить на официальные бланки для писем и подарочные книги. Еще в Смольном закупали кофемашины и наушники.

Самой дорогой закупкой января для администрации губернатора Петербурга стала поставка полиграфической продукции, на которую чиновники согласились выделить 8,5 млн рублей. За эти деньги для Смольного подготовят бланки официальных документов, визиток и поздравительных писем. Всего в закупке числится 14 позиций. Это и благодарственные бланки вице-губернаторов, и папки с символикой города, и бланки писем руководителя администрации губернатора. Последние, судя по аукционной документации, обойдутся дороже всего - по 137 рублей за штуку. Объем необходимой продукции "не определен".

Еще одной дорогостоящей закупкой стала поставка книг в подарочном издании. Это тираж из 100 экземпляров книги "Санкт-Петербург. История города" и 500 альбомов "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX - начало XX века". На них собираются потратить до 4,3 млн рублей. Поставщика упомянутых альбомов чиновники искали еще в декабре 2023 года. Еще две книги, которые упоминались в декабрьской закупке, в Смольном решили заказать отдельно в количестве 450 штук. Это альбом "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" и "Санкт-Петербург и окрестности. Золотая коллекция лучших мест". Их оценили в 2,2 млн рублей.

До 3 млн рублей выделили на традиционные работы по сохранению облика Смольного института. В этот раз решили заняться разработкой проектной документации по реставрации помещений юго-восточной церкви и помещений библиотеки.

Новая партия уничтожителей документов могла обойтись Смольному в 710 тысяч рублей, но в ходе торгов цену удалось сбить до 636 тысяч рублей. Этой суммы хватит для поставки 19 устройств. В несколько раз меньше собирались потратить на кофемашины. Пять электрокофеварок оценили в 179 тысяч рублей, однако ни один из потенциальных поставщиков не откликнулся на предложение. Также из электроники чиновники закупали наушники и веб-камеры. Этот лот оказался очень востребованным и исполнителей - от них пришло 16 заявок. В результате конкурсного отбора цена снизилась почти в три раза - с 93 тысяч рублей до 33 тысяч. В кабинеты Смольного доставят 20 камер, снимающих в качестве Full HD и 15 пар наушников.

В январе не обошлось без закупок по проведению различных мероприятий. Так, за 362 тысячи рублей пройдет событие "Владимирская купель" в Свято-Владимирской школе Воскресенского Новодевичьего монастыря. До 255 тысяч рублей хотят провести круглый стол и деловую игру, посвященную реализации антикоррупционной политики в Петербурге. Самая бюджетная из этой категории закупок некое мероприятие, посвященное казачеству. На него выделили 201 тысячу рублей.

Кроме того, чиновники занимались поисками поставщика противогололедных материалов за 615 тысяч рублей, тепловой пушки за 41 тысячу рублей, а также зимнего топлива для дизельных генераторов.

Напомним, в последний месяц 2023 года администрация губернатора Петербурга разместила 22 закупки на сумму 23,3 млн рублей. Тогда чиновники закупали рассаду и телевизоры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру