Книги, рассада и телевизоры: Что закупал Смольный в декабре

В декабре 2023 года администрация губернатора Петербурга опубликовала на портале госзакупок 22 извещения, максимальная стоимость которых составила 23,3 млн рублей. Больше всего администрация главы "культурной столицы" была готова потратить на поставку подарочных изданий книг о городе - их оценили в 3,6 млн рублей. Еще чиновники закупали рассаду, телевизоры и смесители.

Тираж подарочных альбомов и книг о Петербурге мог обойтись Смольному в 3,6 млн рублей. За эти деньги чиновники хотели получить пять изданий: "Санкт-Петербург, история города" в кожаном и медном переплетах, "Золотая коллекция лучших мест Санкт-Петербурга", а также альбомы "Санктъ-Петербургъ. Прошлое и настоящее" и "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX — начало XX века". Всего в аукционной документации значится 753 экземпляров. ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой закупке. Аукцион прошел безуспешно - ни одной заявки от потенциальных поставщиков не поступило. Также в декабре чиновники заказывали себе доступ к базам электронных версий печатных изданий на 2024 год. В архиве должны быть как новостные СМИ, так и профильные издания для бухгалтеров, юристов и экономистов. Закупка обошлась в 1,4 млн рублей. "Аналоговые" версии газет и журналов в новом году в Смольном тоже будут получать. На подписки потратят 1,3 млн рублей. Среди журналов, например, будут издания о яхтах и садоводстве.

Неизвестно, как у чиновников обстоят дела с яхтами, но знания о ландшафтном дизайне и садоводстве они смогут применить на практике. В декабре Смольный опубликовал закупку саженцев и луковиц цветов на 2,2 млн рублей. Для клумб закупят более 50 различных видов растений: петуньи, хризантемы, фуксии и другие.

На проведение работ по сохранению облика здания Смольного института, где заседает городское правительство, в декабре хотели потратить до 5,5 млн рублей. Так, до 3 млн рублей выделили на разработку проектной документации для ремонта, реставрации и приспособления для современного использования помещений юго-восточной церкви и библиотеки, но ни одной заявки от исполнителей не поступило. Еще в 2,5 млн рублей оценили проектную документацию для ремонта ограды с угловыми башнями и пристройками. Этот аукцион также не привлек внимания поставщиков.

На техническое обслуживание водоочистного оборудования в 2024 году Смольный готов потратить до 3 млн рублей. Еще за 1,2 млн рублей собираются приобрести почти семь тысяч светодиодных ламп.

На поставку дизельного топлива и бензина собираются потратить до 841 тысячи рублей. Еще 286 тысяч рублей намерены выделить на горючее для зимнего периода.

Еще до 620 тысяч рублей администрация губернатора собирается направить на закупку мешков для мусора. За эти деньги рассчитывают купить почти пять тысяч рулонов полиэтиленовых пакетов и двух тысяч тканых мешков для мусора. Почти столько же, 605 тысяч рублей Смольный потратит на покупку новых телевизоров: 22 устройства с диагональю экрана от 40 до 70 дюймов.

Почти в 400 тысяч рублей может обойтись поставка 15 латунных смесителей с сенсорным управлением. Производителем выбрали WasserKraft - чтобы сохранить единообразие с другими умывальниками. Еще чиновники решили закупить 10 писсуаров за 189 тысяч рублей.

Дешевле всего в декабре обошелся канцелярский клей. На него готовы выделить всего 70 тысяч рублей - это 150 небольших флаконов ПВА и 500 штук клей-карандашей.

Месяцем ранее, в ноябре 2023 года администрация губернатора разместила извещений на 27,7 млн рублей. Тогда чиновники искали поставщиков цветов для торжественных мероприятий.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру