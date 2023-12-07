Цветы, венки и вода для кулера: что закупала администрация губернатора Петербурга в ноябре

В ноябре администрация губернатора Петербурга опубликовала на портале госзакупок 30 извещений на общую сумму в 27,7 млн рублей. Чиновники заказывали услуги по обслуживанию систем безопасности, покупали букеты для памятных дат и венки для траурных церемоний.

Больше всего в ноябре чиновники из администрации губернатора выделили на оказание услуг по обслуживанию комплекса технических средств безопасности комплекса зданий Смольного — 6,8 млн рублей. В контракт входит обслуживание различных видео- и аудиосистем, металлодетекторов, гидравлических блокираторов на дорогах и другие.

Второй по дороговизне контракт ноября — на поставку цветочной продукции по случаю разных торжественных мероприятий. На эти цели потратят до 5,4 млн рублей. Деньги получит ООО "Праздничный город". В аукционной документации перечислены двадцать видов букетов, а также цветочные корзины, розы и тюльпаны. Также в ноябре еще искали поставщика венков, корзин и срезов для возложений — они могут обойтись в 1,9 млн рублей.

Более 2 млн рублей чиновникам из Смольного удалось сэкономить на доставке бутилированной воды. Изначально на нее собирались потратить до 2,8 млн рублей, но в ходе торгов удалось найти исполнителя всего за 583 тысячи. За эти деньги доставят 7,3 тысячи бутылей для кулера. Объем каждой — более 19 литров.

Среди прочих закупок, чиновники искали специалистов, которые установят ИСС "Кодекс", права на использование ПО SmetaWIZARD, также поставщика услуг по оказанию доступа к электронным версиям книг. На последнее собираются потратить до 849 тысяч рублей. Всего в базе должно быть примерно 800 цифровых и аудиокниг о менеджменте, тайм-менеджменте, управлении персоналом и личной эффективности.

В ноябре администрация губернатора искала организаторов для девяти мероприятий. За 412 тысяч рублей в 2024 году проведут трехдневную конференцию, для которой специально изготовят сто флажков и три флага побольше. Еще 644 тысячи рублей собираются потратить на проведение "Спартакиады" в 2024 году. Она продлится два дня. Также 384 тысячи рублей выделили на событие под рабочим названием "Военно-духовный щит" — так называется файл закупки. Среди прочих мероприятий, Смольный за 150 тысяч проведет некое выступление к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Для этого события потребуется, кроме ведущих и видеооператоров, десять шарфов с символикой города. Самым дешевым мероприятием оказалось событие под рабочим названием "Мигранты". На него потратят 33 тысячи рублей.

Также администрация губернатора, как и в октябре, заказывала различные услуги по техническому обслуживанию: систем вентиляции и кондиционирования воздуха, насосных станций противопожарного водопровода, пожарной сигнализации, противопожарных клапанов и других систем.

"Бытовых" закупок в ноябре было совсем немного: лишь контракт на изготовление печатей и штампов на 143 тысячи и поставка партии люминесцентных ламп за 140 тысяч рублей.

Напомним, в октябре Смольный опубликовал 17 закупок на сумму более 18 млн рублей. Тогда чиновники закупали офисную бумагу и искали поставщиков растений в горшках.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру