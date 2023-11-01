Офисная бумага, борьба с крысами и аренда цветов: на что тратился Смольный в октябре

В октябре администрация губернатора Петербурга опубликовала 17 закупок на общую сумму в 18,4 млн рублей. Большинство закупок посвятили техническому обслуживанию различных систем. Еще Смольный искал поставщика декоративных растений и дератизатора для борьбы с крысами в здании правительства.

Из 18,4 млн рублей 12,6 выделили на работы по техническому обслуживанию. Дороже всего обойдется проверка, наладка и испытания электрооборудования и электротехнических устройств электроустановок - максимальная цена контракта указана 4,9 млн рублей. Найти поставщика удалось за 2,3 млн рублей. Также часть средств потратят на обслуживание кофемашин, систем пожаротушения, кулеров, холодильного оборудования и других систем.

Еще до 3,3 млн рублей потратят на закупку офисной бумаги. За эти деньги чиновники хотят приобрести 7,6 тысяч упаковок бумаги по 500 листов. Этого бы хватило, чтобы распечатать 760 тысяч пятистраничных копий закона о КРТ.

До 1,5 млн рублей потратят на озеленение здания Смольного института. Поставка растений в горшках и кашпо будет проходить в 12 этапов - обновлять цветочные экспозиции будут каждый месяц. Радовать чиновничий глаз из горшочков будут фикусы, пальмы, кротоны, шалферы и другие растения. Самое популярное - Аглаонема mix. Отметим, администрация губернатора не покупает растения, а "арендует" - поставщик будет обязан вывезти их после окончания контракта.

Смольный до конца ноября намерен провести мероприятие "За сильную Россию" за 90 тысяч рублей. Суть события в аукционной документации не уточняется, однако для его проведения потребуется 40 комплектов из картонной папки, шариковой ручки, блокнота и именного бейджа участника.

Одна из самых дешевых закупок - контракт на дератизацию и дезинсекцию помещений Смольного в 2024 году. На эти цели выделят 53 тысячи рублей. Дезинсекторы будут по заявкам обрабатывать помещения на Смольном проезде, а если грызунов и насекомых не найдут - то просто осматривать площадь раз в квартал.

Напомним, в сентябре администрация губернатора разместила 33 извещения о проведении электронного аукциона на общую сумму в 68 млн рублей. Среди закупок оказалась мебель, искусственные ели и контракт на уборку дачи губернатора от снега.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру