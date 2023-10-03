Ели, стулья и уборка губернаторской дачи: На что тратил деньги Смольный в сентябре

В сентябре администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 33 извещения на общую сумму в 68,1 млн рублей. Больше всего потратили на ковровые дорожки, очистку Смольного и дачи губернатора от снега и на производство мебели для чиновников. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Со второго раза администрации губернатора Петербурга удалось найти поставщика на изготовление ковровых дорожек для Смольного. Первый тендер был опубликован в конце августа, однако закупку предметов интерьера за 15,5 млн рублей решили отменить. Чиновникам понадобилось четыре типа ковров из шерсти общей длиной 1,2 километра. Новую закупку ковров опубликовали в начале сентября. Поставщиком выбрали предпринимателя из Московской области Сергея Барышникова. Он получит 12,2 млн рублей. Этот контракт стал самым дорогим за месяц.

Также одними из самых затратных оказались расходы на уборку здания Смольного и дачи губернатора в зимний период. Всего на эти цели потратят 12,7 млн рублей. Самый дорогой контракт — на уборку кровли от снега и наледи. На это потратят 7,8 млн рублей. Еще два контракта, 3,4 и 1,5 млн рублей — на механизированную уборку и вывоз снега с объектов. К последним относятся непосредственно само здание правительства в Смольном проезде, резиденция губернатора Александра Беглова в поселке Комарово, что в Курортном районе города, а также еще одно здание в поселке Солнечное.

В сентябре Смольный разместил две закупки на поставку мебели. За 7,4 млн рублей чиновники хотят заказать 24 вида предметов мебели: столов, диванов, офисных кресел, стульев, стоек регистрации, столов для конференций, а также несколько видов шкафов и "столов для наград". Всего закажут более 600 предметов. Больше всего — стульев. Их в аукционной документации указано 430. Самая дорогая единица — стол для конференций. Один оценили в 295 тысяч рублей. В Смольном хотят заказать два таких. Еще в рамках другого контракта на 3,4 млн рублей Смольный ищет поставщика кресел для президиума, конференц-стола и углового дивана. Последний оценили в 273 тысячи рублей.

Другой дорогой закупкой сентября стал ремонт объекта "Высокохудожественная ограда Смольного сада по Смольной набережной левого берега реки Невы" за 9,4 млн рублей. Металлические элементы будут очищать с помощью кварцевого песка. Работы должны занять восемь недель. Еще две закупки по 5 млн рублей каждая посвящены капитальному ремонту в помещениях в Смольном.

До 2,4 млн рублей чиновники закупают партию всесезонной спецодежды для технических сотрудников: комплектов из куртки, брюк и комбинезонов. Еще 469 тысяч рублей потратят на обувь.

В сентябре Смольный начал готовиться к празднованию Нового года. Чиновники опубликовали контракт на поставку шести искусственных елей и корзинок под елку. Высота "деревьев" будет составлять от 2 до 3 метров. На них потратят 395 тысяч рублей.

Чиновники в сентябре искали организаторов для двух мероприятий. Одно двухдневное событие за 255 тысяч рублей с кофе-брейком на 100 человек и автобусной экскурсией пройдет до конца ноября. Также чиновники проведут круглый стол на тему борьбы с коррупцией. На нем будут обсуждаться следующие темы: "Внедрение риск-ориентированных практик в сфере противодействия коррупции в деятельность органов государственной власти", "Проведение антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге. Анализ и прогноз", "Результаты проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге в 2023 году". Еще в рамках круглого стола пройдет деловая игра на эту же тему. За организацию отдадут до 242 тысячи рублей.

Не обходится месяц закупок в администрации губернатора без строительных материалов. В сентябре подобных тендеров было множество: линолеум, армированные трубы, арматура, кронштейны и радиаторы. Среди закупок оказались даже оверлоки — швейные машинки, которые красиво обрамляют края полотна, чтобы ткань не распускалась.

Напомним, в августе администрация губернатора Петербурга опубликовала 20 закупок на общую сумму в 22,5 млн рублей. Среди товаров и услуг оказались книги "Имперский Петербург" и дорогостоящие люстры.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру