Книги "Имперский Петербург" и километр ковров: что закупал Смольный в августе

В августе администрация губернатора Петербурга опубликовала 20 закупок на общую сумму в 22,5 млн рублей. Самую дорогую закупку в итоге отменили. В последний день месяца чиновники прекратили поиски поставщика ковровых дорожек за 15 млн рублей. Еще им потребовалось 170 альбомов о городе. Что еще закупали в августе - в материале ЗАКС.Ру.

Самой затратной закупкой августа для администрации губернатора стало изготовление 1,2 километра ковровых дорожек, на которые собирались потратить до 15 млн рублей. Чиновникам потребовалось три типа ковров: 50 погонных метров дорожки кремового оттенка, 240 метров ковра цвета бордо шириной 1 метр, 360 метров шириной 1,5 метра, а также 620 погонных метра шириной 2 метра с тем же оттенком красного. Доставить их хотели в здание правительства, однако 31 августа стало известно об остановке поиска поставщика.

Остальные закупки заметно уступают коврам по стоимости. На работы по сохранению облика исторического здания Смольного института, которые традиционно возглавляют рейтинг самых дорогих контрактов каждый месяц, в августе выделили всего 1,6 млн рублей. За эти деньги отремонтируют Дворовый корпус. На разработку проектной документации по благоустройству территорий возле Смольного собирались потратить 417 тысяч рублей, однако найти подходящего исполнителя не удалось.

До 1 млн рублей готовы потратить на поставку семи люстр, выполненных в художественном стиле. Администрация губернатора регулярно закупает такие. Плафоны из рифленого стекла, корпус из металла золотого цвета. Общая высота - около метра. В последний раз такие закупали летом 2022 года. Тогда пять штук оценили в 760 тысяч рублей. Осветительные приборы попроще в августе тоже закупали. За 30 светодиодных светильников собираются отдать до 33 тысяч рублей.

Еще 1 млн рублей в администрации губернатора решили выделили на тираж книг "Имперский Петербург" Феликса Лурье. Всего закупят 170 экземпляров. Каждый оценили в 6 тысяч рублей. В ходе торгов удалось снизить цену до 798 тысяч рублей. Отметим, существуют подарочные издания этого альбома, цены на которые могут достигать десятки тысяч рублей.

Стоимость других августовских закупок не превышает 1 млн рублей. Среди них запчасти к садовой технике, огнетушители, разные электромонтажные мелочи вроде кабелей, вилок и сетевых фильтров, а также фурнитура для окон.

Дешевле всего в этом месяце могли обойтись комплектующие для мебели. Смольный искал поставщика различных шайб и заглушек за 5 тысяч рублей, но никто из потенциальных исполнителей не откликнулся.

Напомним, в июле общая стоимость закупок администрации губернатора Петербурга составила 29 млн рублей. Тогда закупали календари, пакеты с символикой города, а также организовывали медосмотр для чиновников.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру