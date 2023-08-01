Календари, тысячи пакетов и медосмотр для чиновников: что закупала администрация губернатора Петербурга в июле

Фото ЗАКС.Ру

В июле 2023 года администрация губернатора Петербурга разместила на портале госзакупок 34 извещения на общую сумму в 29,8 млн рублей. Среди дорогостоящих контрактов оказались календари на 2024 год, различное оборудование к садовой технике, техника для конференций, а также несколько тысяч бумажных пакетов с гербом города. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Самой дорогостоящей закупкой июля стала поставка оборудования для проведения конференций. На эти цели готовы выделить до 8,6 млн рублей. За эти деньги собираются приобрести различные микрофонные пульты, видеокамеры, усилители, наушники и прочие девайсы. ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой закупке подробнее.

До 4,9 млн рублей потратят на работы по замене аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания Eaton 9390, который используется для защиты электропитания, например, в центрах хранения данных. Всего планируется заменить 80 батарей.

Столько же, 4,9 млн рублей, собираются потратить на изготовление пакетов из мелованной бумаги. На них должны быть изображены герб города и надпись "Администрация Санкт-Петербурга". Всего чиновникам потребовалось 7800 пакетов разных размеров.

Чтобы не запутаться в днях в грядущем году Дракона, Смольный решил заказать партию календарей. Изначально на них выделили 3,8 млн рублей, но в ходе торгов цена опустилась до 2,4 млн рублей. Поставкой займется ООО "В-Цвет". Всего закажут 960 настенных календарей из дизайнерского картона. На них будут изображены здание Смольного института, где располагается правительство, и другие городские достопримечательности.

Более 2 млн рублей в Смольном заложили на подготовку садовой техники. Например, до 994 тысяч рублей собираются потратить на запасные части для нее. Еще до 938 тысяч рублей выделят на покупку комплектов щетины для фронтальных угловых поворотных щеток, а аккумуляторные батареи, тоже для садовой техники, могут обойтись бюджету в 312 тысяч рублей.

Треть миллиона рублей потратят на медицинский осмотр для 120 сотрудников. Их посетят терапевт, психиатр, нарколог, стоматолог, невролог и другие специалисты. Также чиновники сдадут на анализ кровь, мочу и проверятся на сифилис.

В июле Смольный решил обновить флаги. За 20 российских триколоров размером 4,5 x 3 метра заплатят 116 тысяч рублей. Чуть меньше, 111 тысяч рублей, потратят на 15 напольных флагштоков.

Местная библиотека в администрации губернатора пополнится новыми книгами. Администрация губернатора ищет поставщика более ста книг на самые разные темы: от мотивирующих пособий по менеджменту и госуправлению до романов о событиях в концлагерях в годы Великой Отечественной войны и о зарождении Киевской Руси. Среди книг оказалась монография сенатора Андрея Клишаса. На эти цели собираются потратить до 154 тысяч рублей. ЗАКС.Ру уже рассказывал об этой закупке. Отметим, летом 2022 года в Смольном собирались перечитать Джорджа Оруэлла.

Кроме всего прочего, в администрации, как и в другие месяцы, закупают различные строительные материалы. В июле за 361 тысячу рублей в Смольном нашли поставщика красок и эмалей, металлические листы за 201 тысячу рублей, полиэтиленовую пленку за 254 тысячи рублей и строительные смеси за 126 тысяч рублей. Также среди закупок стекла для ремонта витражей, насосы и мешковина.

Среди июльских закупок оказались напольные вешалки с основанием из искусственного мрамора за 120 тысяч рублей и пять холодильников за 87 тысяч рублей. Самой дешевой закупкой месяца стала поставка сантехнических материалов. Ими Смольный обеспечит индивидуальный предприниматель Максим Самострелов за 13 тысяч рублей.

Напомним, в июне администрация губернатора опубликовала закупок на 29 млн рублей. В первый месяц лета чиновники закупали нагрудные знаки и мобильные телефоны. В июле 2022 года сумма была почти в четыре раза больше, чем в 2023 году. Тогда общая начальная стоимость контрактов составляла 104 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру