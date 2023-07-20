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Новости 16:15

Смольный потратит на оборудование для конференций до 8,6 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный потратит на оборудование для конференций до 8,6 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга выделит на покупку аудио- и видеооборудования для конференц-системы до 8,6 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 19 июля. Всего чиновникам потребовалось 28 наименований для проведения мероприятий на 10 человек. 

Среди необходимой техники — различные микрофонные пульты для председателей и делегатов от китайской марки Taiden, видеокамеры Avonic, усилители, наушники от японской Audio-Technica, коммутаторы и другое периферийное оборудование. 

Все оборудование планируется использовать в здании Смольного института, где располагаются городские власти. 

Напомним, ранее Смольный заказывал музыкальные шкатулки с конфетами, которые будут дарить участникам саммита "Россия – Африка". 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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