Нагрудные знаки и мобильные телефоны: Что закупал Смольный в июне

В первый месяц лета администрация губернатора Петербурга разместила 25 закупок на общую суммы в 29 млн рублей. Среди них мобильные телефоны, нагрудные знаки и две тонны удобрений. Самых больших затрат по-прежнему требуют ремонтные работы в Смольном.

Как и в предыдущие месяцы, в июне самой дорогой закупкой стало выполнение работ по ремонту одного из зданий Смольного университета. За них ООО "Архимед плюс" получит 6,4 млн рублей. Изначально на эти цели были готовы выделить до 7,4 млн рублей. Еще до 2 млн рублей собираются выделить на ремонт Дворового корпуса. Также за 1 млн рублей собираются заменить дверной блок в одном из корпусов. Исполнителей этих контрактов пока не определили.

Второй по дороговизне стала закупка на изготовление нагрудных знаков из серебра для обладателей почетных званий. Всего в закупке указано 17 категорий лиц, для которых собираются их заказать: заслуженные строители, работники транспорта, работники СМИ, заслуженные энергетики, экономисты и другие деятели. В каждом комплекте будет нагрудный знак, его уменьшенная копия для лацкана и удостоверение. Всего на поставку выделят до 4,3 млн рублей. Один комплект оценили в 23 тысячи рублей. Изначально контракт подписали с ООО "Ювелирная компания "Золотое дело", но договор был расторгнут по соглашению сторон. Позже контракт получило ООО "Михайловское литейное производство".

Замыкает тройку лидеров самых дорогих закупок месяца тендер на поставку туалетной бумаги и бумажных полотенец. В последний раз Смольный закупал эти товары в начале года. Запросы чиновников не изменились - им потребуется в общей сложности 714 км туалетной бумаги. Всего на средства гигиены собираются потратить до 3,4 млн рублей. Также потребуется бумага для офисной техники, на которую готовы выделить чуть меньше - 3,3 млн рублей. Дополнительно 771 тысячу рублей собираются потратить на салфетки из микрофибры и тряпки для уборки.

Еще 929 тысяч рублей администрация выплатит ООО "Клинтех" за техническое обслуживание садовой техники. Другой "садовой" закупкой стала поставка двух тонн удобрений за 881 тысячу рублей. Деньги получит ООО "Владагрокомплекс".

В 449 тысяч рублей обошлись налогоплательщикам уничтожители документов. ООО "Сайпекс" обеспечит Смольный 16 устройствами. Чиновники регулярно обновляют шредеры. В последний раз эта же компания за полмиллиона поставляла уничтожители в мае 2023 года.

Чиновники в очередной раз пытаются найти поставщика фарфоровой посуды для доукомплектации сервиза. На майский тендер на 475 тысяч рублей никто не откликнулся, поэтому в конце июня Смольный вновь разместил заявку на поставку изделий Императорского фарфорового завода: чайных пар, сахарниц, чайников и другой посуды.

Также в администрации губернатора ищут специалистов, которые бы откорректировали проектную документацию на совершенствование системы телевизионного наблюдения. Еще хотели заказать разработку документов для ремонта системы пожарной сигнализации, но отменили закупку. Кроме того, две закупки на 419 и 337 тысяч рублей направлены на монтаж систем пожарной и охранной сигнализации на объектах администрации губернатора.

Смольный решил закупить 19 телефонных аппаратов и 5 смартфонов. Последние наверняка не iPhone, от которых, по словам вице-губернатора Станислава Казарина, активно отказываются чиновники. Один смартфон оценили всего в 7 тысяч рублей. В нем должно быть два слота под сим-карты, 8-ядерный процессор, относительно небольшой (шесть дюймов) экран и 64 Гб внутренней памяти. Размещать контракт на поставку телефонов за 106 тысяч рублей пришлось дважды. По итогам первого конкурса все заявки были отклонены.

В июне администрация губернатора разместила три закупки на организацию мероприятий. ООО "РБТ Ивент групп" займется двумя контарктами на выездные экскурсии за 248 и 173 тысячи рублей. Еще 78 тысяч рублей получит ООО "Ликерия" за организацию религиозного форума с подготовкой сувенирной продукции: блоконотов, ручек и папок.

Среди прочих закупок оказались водонагреватели за 310 тысяч рублей, лестницы за 94 тысячи рублей, некие информационные подставки за 40 тысяч, брошюры и евробуклеты за 52 тысячи и герметик.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру